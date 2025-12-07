بعد حسم الطعون.. خطوة واحدة نحو تصديق نتائج الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

كشف الخبير في الشأن القانوني والدستوري حبيب القريشي، يوم الأحد، عن الخطوات القانونية والدستورية بعد حسم الهيئة القضائية للانتخابات النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.

وقال القريشي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطوة القادمة ارسالها للمصادقة من قبل المحكمة الاتحادية، فبعد اعلان الهيئة القضائية اكمال الطعون الخاصة بالانتخابات سوف ترسل النتائج للمحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها ومن ثم سيحدد رئيس الجمهورية موعد انعقاد الجلسة الاولى لاختيار رئيس البرلمان ونوابه في الجلسة الأولى".

ورجح الخبير القانوني، أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج فور وصولها، كما توقع أيضاً تحديد رئيس الجمهورية موعداً لانعقاد الجلسة خلال هذا العام".

وفي وقت سابق من اليوم، حسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.

هذا وتعيش الساحة السياسية في العراق، منذ أيام، حالة ترقب، لحسم مفوضية الانتخابات لآخر الطعون المقدمة بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأجرت المفوضية الاقتراع العام والخاص يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن الدورة النيابية العراقية السادسة، في إطار العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003، وحصدت القوائم الشيعية على 187 مقعداً، والقوائم السنية على 77 مقعداً، والقوائم الكوردية على 56 مقعداً.

وأعلنت المفوضية أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.