بعد حريق مستشفى "ابن الخطيب" .. حقوق الإنسان تطالب الكاظمي بإقالة وزير الصحة

شفق نيوز/ طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الأحد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ووكلاء الوزارة من مناصبهم فوراً بعد حادثة اندلاع الحريق في مستشفى ابن الخطيب للعزل العام للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، إنها تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح" .

وعدّت المفوضية "هذه الحادثة اقل ما يقال عنها انها " جريمة " بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي".

وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة وزير الصحة ووكلائه واحالتهم الى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب.