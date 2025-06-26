بعد حرب الـ12 يوماً.. العراق يتجاوز "صدمة مزدوجة" ويخرج بـ"التعادل"

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن الأثر "المزدوج" الذي خلفته الحرب الإيرانية – الإسرائيلية (التي استمرت 12 يوماً) على الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن البلاد خرجت عند "نقطة التعادل" بين المكاسب والخسائر.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يوماً، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة".

وأضاف أن "هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تقدر بين 150 إلى 160 مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج".

في المقابل، أشار صالح إلى أن "الاقتصاد العراقي تعرض أيضاً إلى صدمة اقتصادية سالبة"، موضحاً أن "كلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب".

وأكد أن "الخسائر غير المباشرة تعادل تقريباً الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية".

ورأى صالح أن "هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستدامة، بل ينبغي العمل على إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل اضطراب الإنفاق العام، وتمويل نفقات الطوارئ من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجئ، فضلاً عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستقلة".