بعد حديث عن حلها.. بطاقات الحشد "معلقة" والرواتب لا تصرف من المنافذ

شفق نيوز - بغداد

تفاجأ منتسبو الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، برفض تسليم رواتبهم من قبل منافذ الدفع التي أعلنت عنها الهيئة بوقت سابق من اليوم.

وقال احد المنتسبين، لوكالة شفق نيوز، ان جميع المنافذ التي اعلن عنها ترفض تسليم الرواتب لمنتسبي هيئة الحشد بحجة عدم استلامها اي اشعار بالصرف.

وأضاف أن هيئة الحشد اعلنت انها نسقت مع وزارة المالية بصرف الرواتب اليوم، عبر منافذ معينة الا أن البطاقات تكتب مرفوضة.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أكدت حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع منتسبيها، فيما أصدرت توضيحاً بشأن آلية الصرف.

ولفتت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الجهات المعنية باشرت بعملية صرف الرواتب، وتستمر هذه العملية ليس فقط اليوم، بل طيلة الأيام المقبلة، حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية، دون انقطاع".

وأضافت: "سيتم خلال الساعات القادمة زيادة عدد المنافذ لتسهيل عملية التوزيع، وجيب تخفيف الزخم على المنافذ ومراعاة الانسيابية، بما يساعد على إنجاز العمل بدقة وسرعة".

وأوضحت الهيئة، أن "الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة، وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم اعتباراً من الشهر القادم، دون أي معوقات".

وبينت: "بالنسبة للإخوة الذين واجهوا مشكلة (البطاقة مرفوضة)، سيتم خلال الساعات المقبلة نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي".

وأكدت أن "جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة".

وفندت الهيئة، صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، مؤكدة أن جميع الرواتب مؤمَّنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها.