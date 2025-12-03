بعد حديث ترمب عن العراق .. السوداني: حرصت على أن أبني صداقات تخدم البلاد

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن حرص منذ تسنمه مهام عمله في حكومة تصريف الاعمال الحالية على بناء "صداقات" تخدم البلاد، في اشارة على ما يبدو إلى التصريح الذي ادلى به رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عن العراق.

وكتب السوداني في منشور له على منصة "إكس"، قائلا: مذ أن تسلّمتُ المسؤولية حرصت على أن أبني صداقات تخدم العراق".

وأضاف "لقد أدركت منذ البداية أنّ علاقات الصداقة، لا العداء، هي التي تكفل استقرار بلدنا ونموّه وازدهاره".

وكان ترمب قد ذكر في تصريح للصحفيين في ختام جلسة طويلة للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، إنه منذ تدمير المنشآت النووية الإيرانية أصبح العراق بلدًا مختلفًا تمامًا، تحسنت علاقاته مع الولايات المتحدة، مردفا بالقول: قد رشّحني رئيس وزراء العراق لجائزة نوبل للسلام.

ولفت الى أن طهران كانت سابقًا متنمرة في الشرق الأوسط وتمارس الضغط على العراق، وسيطرت لفترة طويلة على المنطقة، لكنها لم تعد كذلك الآن بعد ان دمرنا سلاحها النووي.