بعد إحالته للتحقيق بفاجعة الكوت.. المياحي يعلن استعداده للمثول أمام أي لجنة

شفق نيوز- واسط

أبدى محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الثلاثاء، استعداده للمثول أمام أي لجنة بخصوص التحقيق بفاجعة حريق هايبر ماركت الكوت، وذلك بعد المصادقة على نتائج التحقيق من قبل رئاسة الوزراء، وإحالة المحافظ للتحقيق.

وقال المياحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس".

وتابع: "نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي اسر شهداء الفاجعة، ومصابنا بهم أكبر من أي موقف أو موقع، ولا نسمح لأنفسنا بأي شكل من الأشكال الخوض في صراعات أو تجاذبات سياسية على حساب دماء أبناء محافظتي الطاهرة والتي أتشرف دوماً بخدمتها والانتماء لها تحت أي ظرف كان".

وكان مجلس الوزراء، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وبدأ المجلس أعمال جلسته اليوم، باستضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، للاستماع إلى نتائج التحقيق، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأشار البيان إلى أن، السوداني صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.