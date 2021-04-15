سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد حادثة سهل نينوى.. الحكيم يدعو لضبط النفس وإنهاء الاحتقان

Category: سیاسة

Date: 2021-04-15T15:01:26+0000
بعد حادثة سهل نينوى.. الحكيم يدعو لضبط النفس وإنهاء الاحتقان

شفق نيوز / دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، يوم الخميس، إلى ضبط النفس، وإنهاء حدة الاحتقان، وذلك على خلفية "مناوشات" جرت في سهل نينوى.

وذكر الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر، كما ندين "استهداف المنشآت الحكومية او ترهيب المواطنين او تعريض استقرار وأمن البلاد للخطر، فإننا ندين ونستنكر القصف الذي تعرضت له مقرات الحشد الشعبي في مناطق بعشيقة وباريما في سهل نينوى وأوقعت عددا من الإصابات".

وطالب الجهات الأمنية بـ"أخذ دورها الفاعل بإنهاء هذه التجاوزات التي من شأنها إرباك المشهد وزيادة حدة الاحتقان"، داعيا في الوقت نفسه الحكماء إلى "ضبط النفس واتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات و تفكيك الأزمات كافة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تعرضت نقطة تابعة للحشد الشعبي لاستهداف صاروخي في قرية باريما شمال شرقي الموصل.

وقبل ذلك، تعرضت نقطة أمنية تابعة للواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي بصاروخ موجه قرب قرية با صخرة بشكل مباشر، وأدى لإصابة أحد عناصر اللواء.

related

الحكيم يدعو الى اتفاق مالي شامل بين بغداد وأربيل: أراهن على حكمة وبصيرة قادة الإقليم

Date: 2021-02-21 14:41:40
الحكيم يدعو الى اتفاق مالي شامل بين بغداد وأربيل: أراهن على حكمة وبصيرة قادة الإقليم

الحكيم يعلن ولادة "المشروع الوطني العراقي" ويحذر من "غول يبتلع الدولة"

Date: 2020-02-26 20:15:38
الحكيم يعلن ولادة "المشروع الوطني العراقي" ويحذر من "غول يبتلع الدولة"

الموصل: ممارسات اللواء 30 بالحشد وراء امتناع النازحين عن العودة

Date: 2019-09-12 16:01:42
الموصل: ممارسات اللواء 30 بالحشد وراء امتناع النازحين عن العودة

تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

Date: 2019-06-16 21:29:23
تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

الحكيم يدعو الى قائمتين "كبيرتين" لخوض الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-09-19 07:58:50
الحكيم يدعو الى قائمتين "كبيرتين" لخوض الانتخابات المبكرة في العراق

تيار الحكيم يكشف عن "جبهة معارضة" تضم أكثر 100 نائب "ممن لم يستفد من الحكومة"

Date: 2019-07-16 13:40:49
تيار الحكيم يكشف عن "جبهة معارضة" تضم أكثر 100 نائب "ممن لم يستفد من الحكومة"

تحالف العامري متخوف من "حوار" الكاظمي والحكيم يرحب

Date: 2021-03-09 09:26:35
تحالف العامري متخوف من "حوار" الكاظمي والحكيم يرحب

تيار الحكيم يكشف موعد بدء الحوارات لاختيار بديل لعلاوي

Date: 2020-03-02 16:37:20
تيار الحكيم يكشف موعد بدء الحوارات لاختيار بديل لعلاوي