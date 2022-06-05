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بعد حادثة برنامج "المحايد".. رئيس شبكة الاعلام يزور فائق زيدان ويبحثان عدّة أمور

Category: سیاسة

Date: 2022-06-05T12:10:36+0000
بعد حادثة برنامج "المحايد".. رئيس شبكة الاعلام يزور فائق زيدان ويبحثان عدّة أمور

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاحد رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم وذلك بعد عدّة ايام من حادثة برنامج "المحايد" الذي تبثه القناة العراقية الحكومية.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة، حيث شدد رئيس مجلس القضاء الاعلى على دعم حرية التعبير بوصفها مفهوم دستوري لايمكن التفريط فيه داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام ان تدعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم.

من جانبه أكد رئيس شبكة الاعلام العراقي على "التزام المؤسسة بقانونها النافذ والذي يحدد شكل التزاماتها ازاء المؤسسات والافراد في الدولة العراقية بوصف الشبكة مؤسسة للبث العام وتحرص على ان يكون خطابها ممثلا لجميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية".

واشار في الوقت نفسه الى "ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والاعلام خدمة للمصلحة العامة وحرية التعبير".

والاربعاء 1 حزيران الجاري، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد "اساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

وأبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وأصدر القضاء العراقي، مذكرة قبض بحق الاعلامي "سرمد الطائي" بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

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