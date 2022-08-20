"بعد حادثة الصور".. برلماني يطالب بإقالة السفير العراقي بالأردن ومحاكمته

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب العراقي حسن الاسدي، يوم السبت، باقالة السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري ومحاكمته لانتهاكه الدستور والقانون النافذ والقيم الوطنية، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وسائل التواصل الاعلامي نشرت صورا خادشة للحياء ومنتهكة للآداب والقيم الاخلاقية التي يجمع العراقيون على رعايتها والالتزام بمضامينها أظهرت زوجة سفير العراق في الاردن مع مطرب في وضع مخزٍ يتنافى مع القيم والأخلاق والدستور العراقي وثقافة المجتمع العراقي المسلم واعرافه الاجتماعية".

وأوضح أن "القانون العراقي النافذ يحظر هذه الافعال المشينة ويرتب عليها عقوبات ، فالمواد القانونية (٤٠١) (٤٠٢) تفرض العقوبة بالحبس والغرامة على من ارتكب افعالا مخلّة بالحياء كتلك التصرفات التي ارتكبتها زوجة سفير العراق في الاردن وبعلم ورضا زوجها في سابقة مهينة للعراقيين".

وطالب الأسدي رئيس الوزراء ووزير الخارجية بـ"اقالة سفير العراق في الاردن على فعله القبيح هذا"، داعياً الادعاء العام الى "تقديم الشكوى عليه وعلى زوجته لكونهما تسببّا باهانة العراق والعراقيين واضرّا بسمعة البلاد وعكسا صورة مبتذلة منكرة عن المرأة العراقية المعروفة بعفتها وحيائها وكرامتها".

ونشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".