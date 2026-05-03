بعد  جولة كوردستان.. التنسيقي يجتمع الليلة بحضور الزيدي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، بأن الإطار التنسيقي سيعقد مساء اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة ونتائج حواراته الأخيرة مع القوى السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يُعد الأول للإطار التنسيقي بعد جولة الزيدي في إقليم كوردستان وعودته منها.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش نتائج لقاءات الزيدي مع الأطراف السياسية، ولا سيما القوى السنية والكوردية، إلى جانب الخطوات المتعلقة بتشكيل الكابينة الحكومية المقبلة.

وكان الزيدي قد وصل، أمس السبت، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث التقى نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني ومسعود بارزاني، قبل أن يتوجه إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والبرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.

وعقد الإطار التنسيقي، الخميس الماضي، اجتماعاً في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والزيدي، ناقش خلاله التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب ملف تشكيل الحكومة، مؤكداً تحقيق تقدم واضح في حسم الاستحقاق ضمن المدة الدستورية.