بعد جمعه تواقيع نواب "الثلث المعطل" .. الإطار يجتمع عشية جلسة انتخاب الرئيس

شفق نيوز/ صرّح محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بأن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمع تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وقال الصيهود لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء البرلمان الممثلين بالاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف (عزم)، ونواب مستقلين وقعوا على قوائم وصل تعدادها إلى 133 توقيعا"، مبينا أن "التواقيع تمثلت بأعضاء مجلس النواب وليست ممثلة برئيس الكتلة، وتوجد وثائق تؤكد ذلك".

وأضاف أن "القوائم الموقعة تتضمن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم المشاركة فيها"، مردفا بالقول إن "عدم الحضور لجلسة غدا السبت ليس تعطيلا لتشكيل الحكومة بقدر ما هو تصحيح للمسار الخاطئ"، على تعبيره.

وتابع صيهود بالقول إن "الإطار التنسيقي لا يتمنى ان تعقد جلسة غدا السبت لا بعد الحصول على توافق بين جميع القوى السياسية على تشكيل الحكومة"، معتبرا أن "الجلسة إذا انعقدت غدا فبالتأكيد سيمر العراق بظروف صعبة جدا"، حسب زعمه.

بدوره أبلغ مصدر من الإطار التنسيقي وكالة شفق نيوز بأن "القوى السياسية المنضوية في الإطار ( الشيعية واخرى متحالفة معها من خارج البيت الشيعي) ستعقد مساء اليوم اجتماعا مهما لمناقشة آخر المستجدات السياسية للخروج بمحصلة ما ستكون عليه جلسة يوم غد".

واوضح المصدر ان "الاطار قد يكشف عن تحالفه ( تحالف الثبات الوطني ) فضلا عن إعلان موقفه من جلسة السبت الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية وقد يتضمن ذلك انسحابا علنيا من الجلسة او يكشف عن رسالة موجهة لكل القوى السياسية العراقية".