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بعد جلسة البرلمان .. الحلبوسي يشكر الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T11:53:30+0000
بعد جلسة البرلمان .. الحلبوسي يشكر الصدر

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الخميس، عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وذلك عقب انتهاء جلسة البرلمان التي شهدت أداء اليمين الدستورية لبدلاء نواب كتلة التيار الصدري المستقلين.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كلٌّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه؛ لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون".

وأضاف قائلا "فشكراً بحجم العراق لسماحة السيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".

وأدى 64 عضوا في مجلس النواب العراقي اليمن الدستورية كبدلاء عن نواب الكتلة الصدرية والبالغ عددهم 73 عضوا.

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