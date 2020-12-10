سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد إجراء التعديلات.. البرلمان يعتزم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-10T12:25:17+0000
بعد إجراء التعديلات.. البرلمان يعتزم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة

شفق نيوز/ استبعدت اللجنة حقوق الانسان النيابية، يوم الخميس، ترحيل قانون جرائم المعلوماتية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أكدت ان التصويت على القانون في الجلسات المقبلة.

وقال عضو اللجنة قصي عباس لـوكالة شفق نيوز، أن "هناك ملاحظات لدى لجنة حقوق الانسان النيابية على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، وتم إبلاغ لجنة الامن والدفاع النيابية بهذه الملاحظات على اعتبارها اللجنة المعنية والمختصة بالقانون".

وأضاف أن "لجنة حقوق الانسان استمعت إلى اراء وملاحظات الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني"، مبينا أن "هناك اعتراض نيابي على الصيغة المعدة للقانون".

وتابع عباس، أن "رئاسة البرلمان ستحدد اجتماعا بين اللجان المعنية لإجراء تعديل اخير على قانون جرائم المعلوماتية قبل المضي بالتصويت"، مستبعدا بالوقت ذاته ترحيل التصويت على القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

related

البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع قانون "السيف المسلط"

Date: 2020-11-23 14:16:56
البرلمان العراقي ينهي مناقشة مشروع قانون "السيف المسلط"

طلب نيابي لاستضافة بارزاني ووزيرين في البرلمان العراقي.. وثائق

Date: 2020-11-23 13:05:31
طلب نيابي لاستضافة بارزاني ووزيرين في البرلمان العراقي.. وثائق

كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

Date: 2019-09-05 18:15:24
كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

Date: 2019-11-19 18:53:43
مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

النزاهة النيابية تكشف عن فساد كبير في وزارة عراقية

Date: 2019-06-08 12:04:32
النزاهة النيابية تكشف عن فساد كبير في وزارة عراقية

تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

Date: 2019-06-11 13:28:03
تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي

Date: 2019-09-11 13:57:09
تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات