بعد جدل نيابي.. البرلمان العراقي يصوت على قائمة السفراء الجدد

شفق نيوز- بغداد

صوت البرلمان العراقي، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

وأثار عدد من أعضاء مجلس النواب، الجدل، بعدما تحدثوا عن عدم وجود نصاب قانوني للجلسة عندما شرعت رئاسة المجلس بالتصويت على قائمة السفراء.

بدوره، قال النائب أرشد الصالحي، إن مجلس النواب العراقي صوت على قائمة السفراء رغم عدم وجود النصاب القانوني، وهذا أمر معيب".

وأضاف الصالحي: "تم تمرير قائمه السفراء التي تمثل وجه العراق بهذا الشكل لأول مرة في تاريخ البلاد، بهذه الآلية والطريقة غير المقبولة أبداً".

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

وكشف نواب، يوم أمس الاثنين، عن كسر نصاب جلسة البرلمان بعد انعقادها، بسبب طرح رئاسة المجلس فقرة "التصويت على قائمة السفراء".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت عقب عقد جلسة البرلمان أمس، عن إضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء لجدول أعمال الجلسة.

وتعليقا على القائمة، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، لوكالة شفق نيوز، ان "الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة المناصب سفراء مجهولة وغير معروفة".