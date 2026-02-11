بعد جدل منصب محافظ صلاح الدين.. بدر الفحل يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أدى بدر الفحل، اليمين الدستورية بصفته نائباً في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بعد ساعات من أزمة الصراع على منصب محافظ صلاح الدين، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة مجلس النواب.

وعلى صعيد آخر، باشر مجلس النواب، بحسب البيان، بمناقشة موضوع السجناء المنقولين إلى العراق بحضور وزير العدل ومستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد العمليات المشتركة.

وعاد الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، الاثنين الماضي، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي أحمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

إلا أن مجلس محافظة صلاح الدين صوت بعدها بساعات، على إعفاء بدر الفحل من منصب المحافظ، والإبقاء على هاشم عزاوي، أحمد محافظاً بالوكالة.

الصراع دفع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى إصدار توضيح رسمي، يوم أمس الثلاثاء، بشأن ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين (العائد) الفحل، والإجراءات التي ترتبت عليها، مؤكداً أن اليمين أُديت أمام حضور منقوص من النواب ودون تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

ووفقاً للمكتب، فإن المادة (50) من الدستور وقانون الانتخابات النافذ يشترطان أداء اليمين الدستورية داخل جلسة نيابية منعقدة وبنصاب قانوني، مبيناً أن الفحل قدّم طلباً أصولياً لأداء اليمين ضمن المدة القانونية المحددة، تزامناً مع تعذر انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لعدم تحقق التوافق السياسي.