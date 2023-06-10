بعد جدل استمر 24 ساعة.. البرلمان يمرر المادة 14 من الموازنة بالأغلبية وسط اعتراض الديمقراطي

شفق نيوز/ حسم مجلس النواب العراقي يوم السبت، إحدى المواد ضمن قانون الموازنة الاتحادية، مما فجر خلافاً مع نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في مبنى البرلمان، إن الحلبوسي اعطى استراحة لمدة عشر دقائق بعد التصويت، نتيجة الخلاف الحاصل.

وأضاف ان البرلمان لجأ إلى تصويت الأغلبية وبمعزل عن نواب الديمقراطي لتمرير الفقرة السابعة الخلافية بالمادة الـ14.

وفشل البرلمان أمس الجمعة في تمرير المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية الأمر الذي أدى إلى إيقاف الجلسة ورفعها فيما بعد إلى اليوم السبت.

وانشغلت اروقة مجلس النواب العراقي منذ ظهر اليوم السبت باجتماعات مكثفة أفضت إلى اتفاقات ساهمت في تمرير المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية.