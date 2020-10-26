بعد تأخير لثلاث ساعات.. البرلمان يفتتح جلسته بإصدار استنكار

شفق نيوز/ استنكر مجلس النواب العراقي خلال مستهل جلسته يوم الاثنين "الإساءة" إلى نبي المسلمين في إشارة إلى رسوم كاريكاتورية تعرض في فرنسا ويعتبرها المسلمون بأنها مسيئة.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان، إن "مجلس النواب يستنكر الاساءة الى نبي الرحمة محمد صَل الله عليه واله وسلم خلال افتتاح الجلسة المسائية".

وعقدت الجلسة بعد تأخير استمر ثلاث ساعات جراء مباحثات كانت تجريها الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية توصلت إلى اتفاق بين الكتل العربية والكوردية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "البرلمان سيعقد جلسته بعد قليل لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات".

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

وتعقد الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقال الكعبي خلال الجلسة، "نحيي الشعب العراقي في ذكرى احياء تظاهرة تشرين، ونشكر قواتنا الامنية على تحملها الاذى من المندسين".

وأشار إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابات مجلس النواب وبصدد المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".



