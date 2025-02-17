بعد تأجيل جلسة اليوم.. اتفاق سياسي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، يوم الاثنين، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عُقد اليوم، بين رؤساء الكتل السياسية، بحضور رئيس منظمة بدر، هادي العامري، لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".

وأضاف الصالحي، أن "المجتمعين اتفقوا على إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لضمان تمريره بشكل رسمي".

وأشار الصالحي، إلى أن "فقرة التقاعد ستبقى كما هي، محددة عند سن 60 عاماً، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد الخدمة لمدة خمس سنوات إضافية لمن يستحقها من منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً لضوابط يتم تحديدها".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي".