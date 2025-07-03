بعد توقيفه .. إحالة البرلماني العراقي السابق محمد الدايني للمحاكم المختصة

شفق نيوز - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، يوم الخميس، توقيف النائب السابق محمد الدايني على ذمة التحقيق لمدة يومين، مشيرا إلى أنه بعدها تم إطلاق سراحه بكفالة.

وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الدايني تمت "إحالته للمحاكم المختصة بـ4 دعاوى"، من دون الإفصاح عن مضمون تلك الدعاوى القضائية.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر آذار/مارس الماضي أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.