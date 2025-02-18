بعد توقف لثلاثة أشهر.. مجلس كركوك يلتئم مجدداً بعد عودة "العضو المقاطع"

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، جلسته بأعضائه التسعة بعد عودة "العضو المقاطع" ظاهر العبيدي، وتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من المواضيع.

وقال مصدر مسؤول في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسته الاعتيادية بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة شهور بسبب مقاطعة العضو العربي ظاهر العبيدي للجلسات، وبذلك اكتمل النصاب وانعقدت الجلسة بشكل رسمي في الساعة الرابعة و45 دقيقة".

وأضاف أن "رئيس المجلس إبراهيم محمد حافظ وباقي الأعضاء حضروا الجلسة، بعد تنفيذ جزء من اتفاق تشكيل محافظة كركوك وذلك بتسليم دائرة زراعة كركوك إلى المكون العربي إلى جانب عدد من المواقع الحكومية الأخرى".