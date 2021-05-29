بعد توقف دام شهرين.. البرلمان العراقي يستأنف جلساته

شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي، يوم السبت، جلساته الاعتيادية بعد توقف دام نحو شهرين.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح، مساء اليوم، أعمال الجلسة رقم 1 في الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة في الفصل التشريعي الثاني".

من جهته أفاد مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، بأن عدد حضور الجلسة بلغ 171 نائباً.

وصوت مجلس النواب في مستهل الجلسة، على اضافة فقرة على جدول اعماله تضمنت (تأدية اليمين الدستوري)، فضلاً عن استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس في الجلسة المُقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان في وقت سابق، فأن جدول اعمال المجلس يتضمن، "مناقشة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، اضافة الى التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

كما يتضمن الجدول "التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى راس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".

ووفقا لبيان الدائرة، فأن البرلمان "سيصوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية ) مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وكان مجلس النواب العراقي، قد رفع جلسته بعد التصويت على قانون الموازنة بالمجمل نهاية اذار الماضي.