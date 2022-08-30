بعد توجيه الصدر.. انسحاب الصدريين من المنطقة الخضراء

شفق نيوز / شهدت المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، انسحاب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد أوامر زعيمهم مقتدى الصدر بالانسحاب خلال ساعة على اقصى حد.

وبدأ انصار التيار انسحاباً جماعياً من بوابات المنطقة الخضراء وابرزها بوابة التشريع وكذلك عبر جسور الجمهورية والسنك.

وأظهرت لقطات مصورة حمل أنصار التيار أسلحتهم وهم يهمون بالخروج من المنطقة المحصنة والتي تحولت لساحة قتال ومباشر على مدار الليلة الماضية وهذا اليوم حتى بدأ مؤتمر زعيم التيار الذي أوقف حالة المواجهة المباشرة.

من جهته أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "أنصار التيار الصدري لازالوا مستمرين بالانسحاب من المنطقة الخضراء ومقتربات البرلمان"، لافتا الى "سماع أصوات قنابل مسيلة للدموع"، من دون تحديد مكانها او وجهتها. وأضاف المصدر أن "جميع الطرق سيتم فتحها تدريجيا خاصة التي تم اغلاقها بالصبات"، لافتا الى أنه "خلال ساعات وتصبح جميع الطرق سالكة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجّه، اليوم الثلاثاء، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها ساعة واحدة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الموالية للفصائل المسلحة، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وحتى الآن، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.