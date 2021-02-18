بعد تهم بطلب رشاوى: نواب ذي قار يوقعون لإنهاء تكليف المحافظ

شفق نيوز/ جمع أعضاء في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تواقيع لإنهاء تكليف محافظ ذي قار.

وبحسب وثائق أدرجت فيها الأسماء والتواقيع وردت لوكالة شفق نيوز؛ ان 11 نائباً من نواب محافظة ذي قار يوقعون على انهاء تكليف محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

وكان الناشط المدني في محافظة ذي قار، عدنان عزيز، اليوم الخميس، كشف في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز؛ عن قيام فريق من النزاهة بالتحقيق في طلب محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، رشاوى من موظفي هيئة استثمار المحافظة.

فيما قال رئيس هيئة استثمار ذي قار، عبدالحميد الحصونة، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الموضوع يتعلق بنائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد الركابي، حيث ادلى بافادته بأنه تعرض لضغوطات من قبل المحافظ، ناظم الوائلي، لمرتين بشأن طلب رشاوى مالية منه".

وبين، أن "نائبه الركابي، دون أقواله أمام هيئة تحقيق النزاهة في المحافظة"، لافتا إلى أن "مجلس القضاء الاعلى وهيئة الادعاء العام في المركز تدخلا بالموضوع ووجها محكمة تحقيق الرصافة/ هيئة النزاهة للتحقيق بالحادثة أيضا".