بعد تهديد الكاظمي.. العصائب تتراجع وتقرر "تغليب صوت العقل"

شفق نيوز/ أعلنت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الجمعة، أنها قررت "تغليب صوت العقل والحكمة" وذلك بعد ساعات قليلة من تهديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستعداد حكومته لـ"المواجهة الحاسمة".

وقالت القيادي في الحركة جواد الطليباوي، في تغريدة له ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أي محاولةٍ ثانية للإساءةِ للحشد الشعبي، وفصائل المقاومة هي محاولةٌ أميركيةٌ قطعاً وستبوءُ بالفشل كما فشلت المحاولة الأولى".

وأضاف "سَنُغلِّبُ صوتَ العقل والحكمة ما دام ذلك ممكناً وإلا فنحنُ لها".

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي، في تغريدة، إنه "لا يوجد أي استعراض عسكري لرجال العصائب في بغداد وكل ما ينشر اما مقاطع فيديو قديمة أو لأشخاص لا نعرفهم".

وتابع "هناك من يريد إثارة فتنة وصحة إعلامية فارغة، نحن نحترم القانون وندعو لتطبيقه بكل حزم وشفافية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من زج العراق في "مغامرة عبثية"، موكداً ان حكومته مستعدة لما اسماها "المواجهة الحاسمة".

وقال الكاظمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

واضاف "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

وأفاد مصدر أمني بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق اليوم الجمعة في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي عصائب أهل الحق انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين على خلفية اعتقال قوة أمنية لقيادي كبير في العصائب بتهمة الإرهاب.