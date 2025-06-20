بعد تهديدات فصائل عراقية.. البنتاغون لشفق نيوز: نعزز قدراتنا مع التمسك بـ"الوضع الدفاعي"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الأميركية، في رد رسمي على استفسارات وكالة شفق نيوز، أنها أرسلت قدرات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وإيران، ووسط تهديدات علنية من جماعات مسلحة عراقية موالية لطهران باستهداف المصالح الأميركية إذا تدخلت واشنطن لصالح تل أبيب.

واشار متحدث باسم البنتاغون لوكالة شفق نيوز إلى الموقف الرسمي الصادر عن وزير الدفاع الأميركي بيت هغسث بتوجبه تعزيز قدرات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)، دون أن يكشف عن طبيعة تلك القدرات أو مواقع انتشارها.

pic.twitter.com/TMb47DQMVZ — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) June 16, 2025

وفي منشور منفصل، أوضح شون بارنيل، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن "القوات الأميركية لا تزال في وضع دفاعي"، في إشارة إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد العسكري المباشر في الوقت الراهن.

وامتنعت الوزارة عن الإفصاح ما إذا كانت قد أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة العراقية بهدف احتواء تهديدات الفصائل المسلحة، أو عن طبيعة الرد المتوقع في حال تعرضت منشآت أو قوات أميركية لهجمات داخل العراق، مكتفية بالإحالة إلى المواقف العلنية لكبار مسؤولي البنتاغون.

وتصاعدت لهجة التحذير من قبل فصائل عراقية بارزة مثل "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، التي أعلنت استعدادها لاستهداف المواقع الأميركية في العراق وسوريا إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً ضد إيران في التصعيد الجاري.

وتنتشر القوات الأميركية، البالغ عددها نحو 2500 جندي في العراق، ضمن إطار مهام التدريب وتقديم الدعم للقوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لكن هذه القوات أصبحت هدفاً متكرراً لهجمات صاروخية ومسيرات منذ عام 2020، وتصاعدت وتيرتها عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ويأتي الموقف الأميركي الأخير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً غير مسبوق، إذ تبادلت إسرائيل وإيران الضربات العسكرية، وسط مخاوف من توسع رقعة النزاع إلى ساحات جديدة، وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان.

شفق نيوز واشنطن- مصطفى هاشم