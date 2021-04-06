بعد تهديدات .. بغداد تغلق مكتبا للانتخابات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في المحافظة لأشعار اخر.

وذكر لوكالة شفق نيوز، أن " مكتب المفوضية في محافظة ذي قار اغلق لدواع أمنية حتى إشعار آخر، بأمر من الحكومة المركزية في بغداد".

وبين المصدر، أن " أسباب الإغلاق تأتي بعد تهديدات المحاضرين المجانيين بإقتحام المكتب اليوم من أجل الضغط لتنفيذ مطالبهم".

وصعد المحاضرون المجانيون خلال الأيام القليلة الماضية من وتيرة الاحتجاجات في مناطق وسط وجنوبي العراق مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بإيجاد حل "عاجل" و"منصف" للمحاضرين المجانيين الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي.