بعد تمرير حكومة الزيدي.. قيادة كوردستان تأمل بعهد جديد في بغداد

شفق نيوز- أربيل

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس، علي فالح الزيدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي وتوليه منصب رئيس الوزراء الاتحادي، معربين عن أملهم بأن تسهم التشكيلة الحكومية الجديدة بانبثاق عهد جديد يرتقي بمستوى العلاقات بين أربيل وبغداد.

وذكر مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير هنأ في اتصال هاتفي، علي فالح الزيدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي وتوليه منصب رئيس وزراء العراق الفيدرالي، وتمنى له النجاح والتوفيق.

كما هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب.

وأبدى مسرور بارزاني تطلعاته بأن تسهم التشكيلة الحكومية الاتحادية في إرساء دعائم السلم والاستقرار في العراق، وأن تمهد الطريق لانبثاق عهد جديد يرتقي بمستوى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد هنأ في وقت سابق من اليوم، الزيدي، على نيل حكومته ثقة البرلمان،‏ متمنياً لهم "كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، بما يخدم جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، ويحقق تطلعاتهم نحو مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز.