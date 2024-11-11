بعد تمديد فصله التشريعي.. كشف سبب عدم عقد أي جلسة للبرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، يوم الاثنين، عن سبب عدم عقد المجلس أي جلسة للمجلس بعد تمديد فصله التشريعي لمدة شهر كامل.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب مدد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام".

وأضاف انه "لغاية الان الخلافات مازالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الان، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الاعمال، ونعتقد هذا الامر يتطلب مزيد من الوقت للوصول الى تفاهمات".

ويؤكد أعضاء في مجلس النواب العراقي، أن قرار تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لحسم القوانين التي حصل عليها جدال عقيم أثناء شغور منصب رئيس البرلمان في الفترة الماضية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد قررت تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما اعتباراً من تاريخ 9 /11 من الشهر الجاري.