بعد تمديد تسجيل المرشحين.. مفوضية الانتخابات تمدد تحديث سجل الناخبين لخمسة أيام

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الثلاثاء، تمديد تحديث سجل الناخبين.

وذكر وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه تقرر تمديد فترة تحديث سجل الناخبين لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساءا ولكل المحافظات.

وقررت المفوضية العليا للانتخابات يوم الأحد (13 آب الحالي)، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن المفوضية قررت تمديد فترة التسجيل للمرشحين المنفردين لغاية يوم 13 آب الجاري.

فيما مددت فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب الحالي.

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في وقت سابق من اليوم الأحد، حقيقة وجود عزوف عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "في محافظة ذي قار هناك 13 تحالف وفي محافظة ميسان هناك اكثر من 10 تحالفات وكذلك الحال في محافظة النجف ومحافظات أخرى، وهذه التحالفات تأخرت في تقديم مرشحيها، فهي بحاجة الى تصفية وتوافقات، ولهذا صعب عليها تقديم كل هؤلاء بالفترة المحددة من قبل المفوضية".