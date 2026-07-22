بعد تمجيده إسرائيل.. الصدر يهاجم غيث التميمي ويدعو القنوات العراقية لمنع ظهوره

شفق نيوز- النجف

هاجم زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، المحلل السياسي غيث التميمي، بعد تمجيده إسرائيل، فيما دعا القنوات التلفزيونية العراقية إلى منع ظهوره.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التميمي شخص (منحرف ضال مضل) عميل لأعداء الله ورسوله وأهل بيته وللوطن قد باع دينه بدنياه طلباً للشهرة والمال والشهوة فلا ينبغي التعامل مع هذا الزنديق".

وشدد على ضرورة "تبرؤ عشيرته من غيث التميمي، حفاظاً على سمعتها"، مؤكداً أنه "لا يمثلهم".

وختم الصدر بيانه بالقول: "لو كنت مجتهداً لقلت غير ذلك".

يشار إلى أن قبيلة بني تميم، قررت بتاريخ 9 تشرين الأول/ اكتوبر 2024 طرد المحلل السياسي "غيث التميمي" من العشيرة كونه أصبح "شخصاً صهيونياً"، ودعت القوات الأمنية العراقية إلى ملاحقته بسبب "خيانته" للوطن والدين.

وظهر التميمي مؤخراً على وسائل الإعلام، وقام بمدح إسرائيل علانية، فيما وجه انتقادات كبيرة للفلسطينيين.