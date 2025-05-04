بعد تلقيه دعوة لحضورها .. السيسي يعلن دعمه للقمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، يوم الأحد، أن رئيس البلاد تلقى دعوة رسمية من الحكومة العراقية لحضور القمة العربية المزمع انعقادها في العاصمة بغداد في 17 من شهر أيار/مايو الجاري.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، أن السيسي استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنّ وزير الخارجية العراقي سلّم الرئيس دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الـ34، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللتين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو 2025.

من جانبه، رحب السيسي بالدعوة، معربا عن تقديره للرئيس العراقي ولرئيس مجلس وزراء العراق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وفقا للمتحدث.

وأضاف الشناوي، أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وجرى التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

وأشار المتحدث الرسمي الى أنّ اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية.

وتابع الشناوي القول، إن اللقاء شهد تبادلا للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث جرى التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.