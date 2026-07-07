بعد تكهنات وجدل.. قآاني يتقدم المشاركين بتشييع خامنئي في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر عراقي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قآاني وصل إلى محافظة النجف العراقية للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قآاني وصل مساء اليوم إلى مطار النجف الدولي مع عدد من المسؤولين الإيرانيين للمشاركة في استقبال جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد عائلته الذين قضوا معه.

وبين أن قآاني سيشارك في مراسم تشييع خامنئي التي ستجري صباح يوم غد في النجف.

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصادر عراقية لم تكشف عن هويتها، بأن هناك "فيتو عراقي" على مشاركة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآاني في مراسم تشييع خامنئي.

ومساء اليوم، وصلت جثامين المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدداً من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.

وبحسب مصادر وكالة شفق نيوز، فإن تشييع جنازة خامنئي وعائلته سيبدأ في الساعة السادسة بتوقيت العاصمة بغداد، صباح يوم غد الأربعاء في النجف، فيما سيُقام التشييع في كربلاء عند الساعة الرابعة عصراً.

ومن المقرر أن يؤم رجل الدين البارز محمد تقي الحكيم المصلين في صلاة الجنازة بمدينة النجف، فيما سيؤم معتمد المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي المصلين في صلاة الجنازة عند ضريح الإمام الحسين، بعد وصول الجثمان إلى كربلاء.