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بعد تكرار انفجارات الغاز .. السوداني يوجّه بتقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T10:10:06+0000
بعد تكرار انفجارات الغاز .. السوداني يوجّه بتقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم

شفق نيوز / وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزارات الحكومة الاتحادية بتقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم بعد تكرار انفجارات الغاز في كوردستان، مبديا "حزنه" لتكرار هذه الحوادث وتعازيه لذوي الضحايا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعرب عن عميق حزنه لتكرار الحوادث المؤسفة في مدن إقليم كوردستان العراق جراء تفجّر منظومات الغاز، وكان آخرها في مدينة دهوك، ويتقدم بالتعازي والتضامن الكامل مع أهالي الضحايا".

ووجه السوداني الوزارات المعنية بالحكومة الاتحادية بـ"تقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم"، مشددا على "ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لتكرار هذه الحوادث وأن تفرض جميع إجراءات السلامة لضمان عدم تكرارها".

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