بعد تقديم تقرير بإصابته بكورونا.. البرلمان يستجوب الخويلدي "غيابيا"

شفق نيوز/ باشر مجلس النواب العراقي يوم السبت، باستجواب الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات غيابيا بعد عدم حضوره إلى البرلمان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النائب علاء صباح هاشم الربيعي باشر باستجواب علي الخويلدي الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصالات بعد تغيبه عن موعد الاستجواب بذريعة الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار مراسلنا إلى ورود كتاب الى رئاسة مجلس النواب موقع من المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، يبين أن الوضع الصحي لرئيس الجهاز التنفيذي متدهورة حاليا لإصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجز المنزلي الإجباري لحين التماثل بالشفاء بحسب التقارير الطبية.

وطالب المعاون الفني تأجيل الموعد بتاريخ لاحق وحضوره بعد تحسن حالته الصحية.

ولفت مراسلنا إلى أن التقرير الطبي المرفق صادر من وزارة الصحة دائرة مدينة الطب / مستشفى دار التمريض الخاص ويشير الى اصابة الخويلدي بفيروس كورونا المستجد وتاريخ الفحص يوم 19 كانون الثاني.