"بعد تعيينه نائبا لمحافظ كركوك".. الجبهة التركمانية تطرد "ياوز حميد" من "صفوف الحزب"

شفق نيوز/ أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، يوم الاثنين، طردها النائب الاول لمحافظ كركوك ياوز حميد محمود، بسبب "مخالفته مبادئهم".

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية برئاسة رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، عقد اجتماعه الدوري في مقر رئاسة الجبهة بمدينة كركوك".

وتابع البيان: "بحث المكتب السياسي توصيات اللجنة الانضباطية المشكلة بموجب النظام الداخلي، حول قيام المدعو (ياوز حميد محمود) بقبول الترشح لمنصب النائب الاول لمحافظ كركوك، والمشاركة في الحكومة المحلية، ودون علم قيادة الجبهة والذي اعتبر مخالفة لإرادة الشعب التركماني وتوجهات قائمة جبهة تركمان العراق الموحد".

وأشار البيان إلى أن "المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية قرر بالإجماع المصادقة على توصيات اللجنة الانضباطية، وطرد المدعو (ياوز حميد محمود) بشكل نهائي من صفوف الحزب، وأكد المكتب السياسي بأن قرار الطرد يأتي في إطار حرص الجبهة على حماية مصالح الشعب التركماني، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد وحدته أو تقوض مسيرته النضالية، وجدد المكتب السياسي أن الالتزام بمبادئها أمر لا تهاون فيه، وأن أي انحراف عن هذه المبادئ سيواجه بأشد الإجراءات لضمان تحقيق أهداف الشعب التركماني وحمايته من أي تصرفات فردية تضر بمصالحه العليا".

وأكد البيان، أن"المكتب السياسي جدد الدعوة لكافة منتسبي الجبهة التركمانية بضرورة الحفاظ على مبادئها الاساسية والحرص على نهجها بما يضمن وحدة الصف التركماني وخدمة قضيتنا القومية العادلة".

وكان محافظ كركوك قد اصدر امرا بتعيين ياوز حميد محمود بمنصب النائب الأول للمحافظ.