بعد تعليق الدعم الأمريكي.. العراق يوجه دعوة بشأن "الهول"

شفق نيوز/ شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بالعراق لبحث تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية، على ضرورة أن تقوم دول العالم بنقل رعاياها من مخيم الهول السوري تمهيداً لغلق المخيم.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، شارك اليوم الخميس، في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة في العراق بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمنظمات الدولية العاملة في العراق وممثل وزارة الهجرة والمهجرين ومديرين عامين".

ولفت إلى أن "المؤتمر ناقش التحديات التي أشّرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق، بعد قرار تعليق الدعم الأمريكي للمنظمات الإنسانية وتداعياته على عمل المنظمات في مركز الأمل للتأهيل النفسي والمجتمعي، وكذلك قرار الحكومة بتأهيل مركز الجدعة للعوائل العراقية القادمة من مخيم الهول، واستعراض كافة خطوات العمل وخطط تعويض تعليق دعم المنظمات الإنسانية".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية اتخذت قرارا إستراتيجيا سنة 2021 بعد أن أنهت مهمة القتال مع تنظيم داعش الإرهابي بنقل الرعايا العراقيين من مخيم الهول السوري، وكانت هناك صعوبات لكن الحكومة العراقية أصرت على ذلك"، مشيدا بـ"تعاون ودور التحالف الدولي مع العراق في هذا المجال".

وبين الأعرجي، أن "العراق مستمر بنقل العوائل منذ عام 2021، وأن الكثير من الدول سحبت رعاياها من مخيم الهول"، مطالبا بقية الدول بـ"سحب رعاياها تمهيدا لغلق المخيم".

وأشاد الأعرجي، بـ"دور وزارة الهجرة والمهجرين في التعاطي مع هذا الملف"، مثمنا كذلك "دور الدول التي سحبت رعاياها من المخيم".