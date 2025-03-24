بعد تعطيل لأكثر من شهر.. تأكيد نيابي على انعقاد جلسة البرلمان اليوم

شفق نيوز/ أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن مجلس النواب سيعقد جلسته، اليوم الاثنين، للمضي بقراءة القوانين المهمة بعد تعطيل الجلسات لأكثر من شهر.

وقال الحمامي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب سينجح بعقد جلسته، اليوم، بعد تعطيل الجلسات لأكثر من شهر بسبب الخلافات بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لكن بعد ادراج القانون للقراءة الأولى، سيمضي المجلس بالجلسة وسيتم الإسراع بتشريع هذا القانون".

وأضاف أن "مجلس النواب سيعمل على مضاعفة عقد جلساته خلال الفترة المقبلة من أجل تعويض عدم الانعقاد طيلة الفترة السابقة، كما سيشهد المجلس حراكا متسارعا من أجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة وخاصة ما بعد عطلة عيد الفطر".

وتتباين المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.

وفشل المجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة "الحشد"، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.

ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.