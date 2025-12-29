بعد تعثر إحراز الأغلبية.. جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شفق نيوز- بغداد

لم يحرز أحد المرشحان لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، على الأغلبية النيابية خلال التصويت التي جرت مساء اليوم الاثنين، ما اضطرت المجلس إلى اللجوء لجولة تصويت ثانية لحسم الأمر، بعدما انتهى النواب من انتخاب رئيس المجلس ونائبه الأول.

وبعدما انتهت جولة انتخاب رئيس مجلس النواب بتسمية القيادي في تحالف "تقدم" هيبت الحلبوسي، رئيساً للمجلس، ومن ثم التصويت على القيادي في حركة "صادقون" عدنان فيحان على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، تعثر انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وتنافس مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبد الله، ومرشح تيار الموقف، ريبوار كريم، على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إلا أن أحدهما لم يحرز الأغلبية النيابية للفوز بالمنصب، ما دعا النواب إلى إجراء جولة ثانية لحسم الأمر، بحسب ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

بدوره قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، لوكالة شفق نيوز، إنه "في الجولة الأولى من انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لم يحصل أي مرشح على الأصوات الكافية التي تؤهله للفوز بالمنصب".

وأكد أن "رئاسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني داخل البرلمان ستجري مفاوضات واجتماعات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الأخرى لحسم الموضوع قبل الذهاب إلى الجولة الثانية وانتخاب المرشحين".

ولفت إلى أن "النائب شاخوان عبد الله هو مرشحنا الوحيد وتم إعلام وإبلاغ الكتل السياسية بذلك، وعلى الكتل التزام بالمفاوضات والاتفاقيات والاستحقاق السياسي".