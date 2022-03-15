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بعد تظاهرات وتهديد بالحرق.. إلغاء "فكرة" فتح مكتب للسفارة الايرانية بذي قار

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T18:18:11+0000
بعد تظاهرات وتهديد بالحرق.. إلغاء "فكرة" فتح مكتب للسفارة الايرانية بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر داخل غرفة التجارة في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء فكرة افتتاح مكتب للسفارة الإيرانية في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القرار المتفق عليه مع الجانب الإيراني كان يتضمن فتح مكتب يديره موظف عراقي من إحدى صالات غرفة التجارة في المحافظة، حيث يتولى إدارة شؤون منح الفيزا وتأشيرة الدخول إلى ايران للتجار العراقيين من أبناء الناصرية والمحافظات المجاورة لها كميسان والسماوة".

وتظاهر العشرات أمام غرفة تجارة الناصرية احتجاجاً على افتتاح ملحق للقنصلية الايرانية وتابع، ان"اصرار بعض المتظاهرين على عدم منح مكتب للسفارة الايرانية في غرفة التجارة والا سيتم حرقها أدى إلى الغاء الفكرة بنسبة 100% ".

واضاف، ان "الفكرة كانت من افتتاح المكتب تتضمن تسهيل اجراءات منح الفيزا بدلاً من الذهاب إلى البصرة وتوخي مخاطر الطريق وتقليل المصاريف ".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريقا مكوناً من (3) أشخاص تابعين للسفارة الايرانية في العراق وصلوا محافظة ذي قار اليوم لغرض اكمال اجراءات افتتاح ملحق إداري للسفارة في المحافظة، لافتا إلى أن الملحق سيكون مقره في غرفة التجارة.

وتابع مراسلنا، ان الملحق ستكون مهمته منح تأشيرة الدخول إلى ايران، وسيكون مرتبطا بالقنصلية التي مقرها في محافظة البصرة.

وتأتي الاستعدادات الإيرانية لفتح مقار دبلوماسية في وقت تشهد فيه البلاد توتراً بعد قصف إيراني لمدينة أربيل، ووسط رفض شعبي ورسمي للقصف، مع تأكيد إيراني بأن القصف "لم يستهدف" السيادة العراقية.

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