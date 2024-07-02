‏بعد تصريحات "والتز".. السفيرة الأمريكية تلتقي فائق زيدان وتتحدث عن "علاقة جيدة"

شفق نيوز/ عقدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وذلك بعد أيام من تصريحات لعضو في الكونغرس هاجم فيها زيدان.

وكتبت رومانوسكي على حسابها في منصة "أكس"، وتابعتها وكالة شفق نيوز "اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كجزء من علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة عملنا في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك لدينا".

ويعتزم النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".

ولاقى هذا المشروع رفضاً واستنكاراً عراقياً رسمياً وسياسياً كبيراً، حيث استنكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تلك التصريحات وقال إنها لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة.

كما حذر رشيد من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رفضها لتصريحات النائب الأمريكي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلاً سافراً في الشأن العراقي".