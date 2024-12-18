بعد تصريحات "نارية" لأحدهم.. السوداني يصدر توجيهاً عاجلاً لمستشاريه

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية، بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية.

وبحسب بيان صادر من مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس الوزراء "خيّر جميع المستشارين، بين الاستمرار بالعمل الرسمي، أو التنازل عن مناصبهم ومواقعهم الاستشارية، وبالتالي تكون لهم حرية الإدلاء بالتصريحات التي تعبر عن آرائهم الشخصية".

وكان مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، قد كشف أمس الثلاثاء، عن تلقي الحكومة العراقية طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية بضرورة تفكيك سلاح الفصائل المسلحة، فيما حذر من خطورة عدم الاستجابة لهذا الطلب.