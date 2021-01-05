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بعد تصريحات عن سليماني.. الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه

Category: سیاسة

Date: 2021-01-05T09:32:38+0000
بعد تصريحات عن سليماني.. الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه

شفق نيوز/ قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تجميد عمل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحوار الوطني هشام داود، بعد حديث له عن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، اثار فيه جدلاً، بخاصة من قبل الجهات المقربة من طهران.

وكان داود قال في مقابلة مع بي بي سي، إن "سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسقا مع العراق بل انه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء"، وان "الاصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن اولوياته".

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي قرر ايضاً فتح تحقيق بتلك التصريحات.

وفي وقت سابق من اليوم قال هشام داود في بيان توضيحي، إن "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها".

واضاف "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مؤكدا ان "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وشدد على التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، لافتا الى ان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.

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