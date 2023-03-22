بعد تصريحات اردوغان.. واشنطن تدعو المستفيدين من دجلة والفرات لإجراء عاجل

شفق نيوز/ دعت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، جميع المستفيدين من دجلة والفرات إلى اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر المياه في "هذه الأوقات الصعبة".

وتأتي دعوة رومانوسكي، بعد يوم من تصريحات اطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخص زيادة حصة العراق من المياه لمدة شهر.

وكتبت السفيرة الأمريكية، اليوم، تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها "نحتفل اليوم باليوم العالمي للمياه"، مضيفة "منذ آلاف السنين، غذى نهرا دجلة والفرات المجتمعات في المنطقة ومنحنا واحدة من أعظم حضارات العالم".

وأضافت "يجب على جميع المستفيدين من هذه المياه اتخاذ إجراء عاجل للحفاظ على مصادر المياه في هذه الأوقات الصعبة".

وكان اردوغان قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، في انقرة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن ملف المياه ليس صراعا بل تعاون يخدم الجانبين، ونعرف نقص المياه الذي يعاني منه العراق، لكننا ايضاً نواجه حالة جفاف بسبب التغير المناخي، ورغم قررنا زيادة كمية الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة لمدة شهر.