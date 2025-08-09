بعد تشخيص خلل في الحشد.. لواء أنصار المرجعية يضع نفسه تحت تصرف السوداني

شفق نيوز- بغداد

أعلن لواء أنصار المرجعية، المنضوي بالحشد الشعبي، يوم السبت، تأييده لما ورد في بيان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بشأن وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة داخل هيئة الحشد، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.

وجاء في بيان للواء، ورد لوكالة شفق نيوز: "انطلاقاً من إلتزامنا بالفتوى الشريفة لمرجعية النجف، واستمراراً في نهجنا الشرعي والوطني في حفظ أمن الوطن والشعب والمقدسات، نؤيد ماجاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان: "نعلن أن لواء انصار المرجعية جاهز ان يكون اللواء الأول في استقبال اللجان المكلفة من قبل القائد العام، في إعادة تقييم القواطع وإلتزام القطعات، وتقييم عمل كل مفاصل اللواء ، إبتداءً من آمر اللواء وصعوداً الى كل مجاهد في اللواء".

وخلص بيان لواء أنصار المرجعية، إلى القول: "نحن ملزمون في كل ما يصدر من هذه اللجان التقييمية شرعاً وقانوناً".

وشدد السوداني، بوقت سابق من اليوم، على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، والتوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية.