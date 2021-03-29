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بعد تسمية القضاة الكورد.. اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

Category: سیاسة

Date: 2021-03-29T16:29:00+0000
بعد تسمية القضاة الكورد.. اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال إعلام القضاء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي أعلنوا عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم".

ووفقا للبيان يكون تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفق الاتي :-

٠1 القاضي جاسم محمد عبود _رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة

٠2 القاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة

٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠6 القاضي خلف احمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة

10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة

11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة

٠12 القاضي منذر ابراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة

٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة

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