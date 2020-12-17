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بعد تسريب موازنة 2021.. تحذير برلماني من ثورة عارمة تجتاح العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-17T11:04:27+0000
بعد تسريب موازنة 2021.. تحذير برلماني من ثورة عارمة تجتاح العراق

شفق نيوز/ توقع النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، اندلاع ثورة شعبية عارمة تجتاح العراق على خلفية ما ورد من تسريبات لمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، ان "موازنة 2021، تستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذه الموازنة فيها استهداف واضح للقمة عيش الشعب العراقي، فالحكومة تريد حل الأزمة المالية والاقتصادية على حساب المواطنين، كونها لا تملك اي حلول اخرى".

وبين انه "بعد تسريب قانون موازنة 2021، ارتفع سعر الدولار بشكل كبير، وحتى بعض المواد بدات ترتفع مع الدولار، وهنا سيكون الضحية المواطن الفقير، كما ان استقطاع مخصصات رواتب الموظفين، خصوصاً الصغار منهم، أمر مرفوض وغير مقبول".

ورأى خشان ان "هذه العوامل كلها سوف تولد موجة غضب شعبية كبيرة ستنطلق، وربما يكون شعارها هذه المرة (ثورة الجياع)، بسبب سياسة حكومة الكاظمي تجاه الشعب".

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

تحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

 

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