بعد تركيا.. حسين يجري مكالمة مع السعودية عشية زيارته لإيران

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، يوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية لا سيما التوترات القائمة بين أميركا وإيران، وذلك عشية زيارة رسمية يجريها حسين إلى طهران.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد أشار إلى أن فؤاد حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، لا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أشار الوزير العراقي إلى زيارته المرتقبة إلى طهران.

ويأتي هذا الاتصال عقب مكالمة مشابهة أجريت بين فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان السبت، والتي تناولت أيضاً التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

هذا ومن المقرر أن يجري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، غداً الأحد، زيارة رسمية الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مصدر إيراني لوكالة شفق نيوز، إن زيارة حسين ستستغرق يوماً واحداً سيلتقي خلالها نظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، والتصعيد الأخير الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد صرّح نهاية العام 2025، بوجود مساعٍ لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء متلفز مع قناة "الميادين" اللبنانية.

بدورها رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بالوساطة العراقية لإحياء المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن.