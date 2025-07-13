بعد تحذير واشنطن.. السوداني يلتقي السفير الأمريكي في بغداد

شفق نيوز– بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض أبرز ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مباشرة لمنع انزلاق المنطقة إلى دوامة الحروب"، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية فيما تم تداوله خلال اللقاء.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من تصريح رسمي للخارجية الأمريكية أعربت فيه عن قلقها المستمر من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعمل ضمن قوات الحشد الشعبي في العراق، مشيرة إلى أن بعض تلك الجماعات والأفراد مرتبطين بمنظمات مصنفة "إرهابية".

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في رد على سؤال لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الجماعات لا تزال منخرطة في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تواصل حث الحكومة العراقية على كبح جماح هذه الجماعات ومحاسبتها على انتهاك القوانين العراقية".

ولم يشر الرد الأمريكي إلى وجود "موعد نهائي" رسمي أبلغت به واشنطن بغداد بشأن تفكيك الفصائل المسلحة، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام تأويلات عدة بشأن الموقف الأمريكي العملي من هذا الملف الحساس.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد كثّفت خلال الأشهر الأخيرة ضغوطها على حكومة السوداني لحلّ أو دمج الفصائل المسلحة، فيما لم تستبعد تقارير صحفية أن تكون واشنطن حدّدت شهر تموز/ يوليو الجاري كموعد لحسم مصير تلك الجماعات.