بعد تحذير "شديد اللهجة" من واشنطن.. ضغوط عراقية وراء تعليق الهجمات على السفارة الأميركية

كشفت مصادر عراقية مطلعة، يوم الخميس، أن قرار الفصائل المسلحة بإيقاف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد جاء على خلفية ضغوط سياسية وحكومية وقضائية مكثفة، فضلاً عن رسائل تحذيرية واشنطن "شديدة اللهجة"، تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن اليومين الماضيين شهدا تحركات واسعة لجهات سياسية فاعلة استهدفت احتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد نحو توتر أوسع قد ينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة.

وأوضحت المصادر أن قيادات حكومية وسياسية مارست ضغوطاً مباشرة وغير مباشرة على قادة الفصائل، محذرة من خطورة استمرار الهجمات الصاروخية أو بالطائرات المسيرة، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني وسيادة البلاد.

كما أشارت إلى دخول المؤسسة القضائية على خط الأزمة عبر التلويح بإجراءات قانونية وملاحقات بحق المتورطين، مما أسهم بشكل كبير في دفع الأطراف نحو التهدئة.

وأفصحت المصادر عن أن الجانب الأمريكي نقل، عبر قنوات رسمية، رسائل "حازمة" تضمنت التهديد بخيارات تصعيدية في حال استمرار الهجمات.

وأكدت أن التهدئة الحالية تأتي ضمن تفاهمات غير معلنة تهدف إلى خفض التوتر ومنع تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الدولية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لمؤسسات الدولة في المرحلة الراهنة.

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ حددت فيه كتائب حزب الله، أمس الأربعاء، جملة من الشروط لتعليق استهداف السفارة الأمريكية في بغداد لمدة خمسة أيام.

وأوجز المسؤول الأمني للكتائب، "أبو مجاهد العساف"، هذه الشروط وفق الآتي: أن توقف إسرائيل تهجير وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، مع سحب "عناصر الـCIA" من محيط السفارة وإبقائهم داخلها، باستثناء (اقليم كوردستان).

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران في 28 من شهر شباط/فبراير ولغاية الآن تتعرض السفارة الأميركية، ومقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية التي تضم أجانب من دول أخرى في العراق بما في ذلك إقليم كوردستان إلى هجمات بواسطة طائرة مسيّرة وصواريخ الحقت اضرار مادية جسيمة اضافة الى اصابات بشرية في بعض الأحيان.