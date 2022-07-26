بعد تبني داعش لهجوم "السيد".. مسؤول عراقي يتحدث عن "سابقة خطيرة" ويوجه جملة مطالب

شفق نيوز/ حذر مسؤول محلي من عودة سيناريوهات الارهاب و"هجمات الرعب" الى المناطق الآمنة في محافظة ديالى، وذلك عقب إعلان تنظيم داعش تبنيه الذي طال قرية "السيد" في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة وخلف ضحية ونحو 10 مصابين.

وقال مدير ناحية السلام (25 كم شمال شرق بعقوبة) حامد هزبر العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "تبني داعش للهجوم الإرهابي على قرية (السيد) سابقة خطيرة ويجب التصدي لها واستنفار الجهود الامنية بين قوات الامن والاهالي لمنع عودة مشاهد وسيناريوهات تنظيم القاعدة الارهابي ما قبل 2008 والتي خلفت حوادث ارهابية دامية".

ونبه من "خطر عودة بؤر الارهاب إحياء خلايا داعش النائمة في اطراف ومناطق ناحية السلام لضرب الاستقرار الأمني السائد منذ نحو 15 عاماً"، داعيا "الاهالي وابناء المناطق في الناحية الى التعاون المعلوماتي الفوري مع الأجهزة الأمنية لإحباط الهجمات الغادرة التي تستهدف مناطق الناحية الامنة".

وشدد على اعتماد خطط استخبارية جديدة بعيدة عن الروتين وتوجيه ضربات استباقية لعموم المناطق المشتبه بها واجتثاث بؤر وخلايا الإرهاب التي تستهدف ضرب الامن والاستقرار في توقيتات حرجة.

كما شدد على "عدم الاكتفاء باللجان التحقيقية حيال الحوادث الارهابية والتي لم تحقق أي نتائج منذ عام 2003 وحتى الان وسوفت بعيدا عن فوائد امنية ما سبب زعزعة ثقة المواطن بالسلطات الحكومية والامنية".